Android 12 対応が遅れる Amazon Appstore

Amazon の Android 向けアプリストア Amazon Appstore では Android 12 対応が遅れ、ユーザーから不満が出ている ( Amazon Digital and Device Forum での報告 9to5Google の記事 )。Android 12 上で発生する問題としては、Amazon Appstore が正常に動作しなくなるほか、DRM の関係で Amazon Appstore 経由でインストールしたアプリが有料・無料にかかわらず使用できなくなるというもの。Amazon の Device and Digital Forum では APK をデコンパイルして Amazon DRM に関連する行をコメントアウトし、自分の署名を使ってリコンパイルすれば Android 12 でも動作するようになるとの報告が出ている。問題は Android 12 の Pixel デバイス向け提供が始まった 10 月下旬から Digital and Device Forum で報告されており、100 件以上のコメントが付けられている。しかし、Amazon スタッフは謝罪してテクニカルチームが問題解決に努めているとの回答を繰り返すのみで、11 月 28 日時点でも引き続き調査中だと説明している。Amazon Appstore は知名度だけでなくテクノロジー面でも Google Play に後れを取っている。Google Play ではアプリ公開形式に Android App Bundle (AAB) 形式が 2018 年から選択可能になっており、 今年 8 月からは新規公開アプリで必須化 された。一方、Amazon Appstore では 今年 7 月になって AAB 形式のサポート計画を発表 し、年内に進捗状況を発表するとしていたが、現時点では特に発表は出ていない。なお、Windows 11 の Android アプリサポートでは 公式アプリストアとして Amazon Appstore を使用 するが、現在のところ Windows Subsystem for Android が Android 11 であることから特に影響はないようだ。